Tula Tarot Rashifal 11 November 2025: वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतें, दूसरों की बातों में आकर रिश्ते खराब न करें

तुला (Libra):-

Cards:- Two of swords

कभी-कभी ऐसा हो सकता है, कि कुछ घटनाएं समझौते के साथ खत्म हो जाएं. तथा जिंदगी सामान्य ढंग से आगे बढ़ती जाए. किसी भी तरह का अवरोध या मतभेद किसी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता हैं. यहां समझौता ही एकमात्र उपाय हो सकता हैं ,स्थिति से बाहर निकालने के लिए. इस समय आपके मन में कोई घटना अपनी पुरानी यादों के साथ चलचित्र की भांति चल सकती हैं. हो सकता हैं कि घटना इतनी दु:खद हो. और आप अभी तक उन कटु यादों को भुला नहीं पा रहे हैं. इस समय आप संबंधों के बीच गहरी समस्याओं से जूझ रहे हो. और अपने साथी से कुछ कहने की कोशिश करना चाह रहे हैं. किंतु आप इस बात को लेकर आशंकित हो सकते हैं. कि कहीं बात सुनकर वह आपको छोड़ ना दें.

इस डर के चलते आप अपनी बात अपने साथी से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. अपने डर के चलते आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं. इस समय यदि आपने सही निर्णय नहीं लिया. तो हो सकता हैं कि परिस्थितियों का फैसला आपके विरुद्ध हो जाए. और आपकी समस्या पहले से अधिक गंभीर बन के सामने आ सकती है.

स्वास्थ्य: नुकीले औजारों या तेज धारदार उपकरण का उपयोग करते समय विशेष सावधानी रखें. आपकी जरा सी भी लापरवाही आपको काफी चोट पहुंचा सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए किसी धन निवेश का प्रतिफल आपकी अपेक्षा के अनुसार न होने के कारण मन विचलित हो सकता है.

रिश्ते: कोई आपके वैवाहिक जीवन में दरार उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है. तो उस व्यक्ति को सीधे ढंग से समझा देना बेहतर रहेगा.

---- समाप्त ----