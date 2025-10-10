Tula Tarot Rashifal 10 October 2025: तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, सेहत का रखें ख्याल

तुला (Libra):-

Cards:- Six of wands

काफी लंबे समय से किसी योजना पर कार्य करते-करते थकने से लगे हैं. अब जाकर उस योजना में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है . जिससे मन का उत्साह दुगना हो सकता है. आपके साथ आपके सहयोगी भी इस योजना पर कार्य कर रहे हैं. आप लोगों ने जो कठिन परिश्रम किया है. जिन तकलीफों से आप गुजरे हैं. उन सब का प्रतिफल आपको जल्द ही मिलता नजर आएगा. धैर्य और संयम के साथ अपने इस योजना को एक अच्छी सफलता तक पहुंचाया हैं. अब किसी बड़ी महत्वाकांक्षा के होने का समय आ रहा है. जिसमें आपको कार्य की सफलता की योग निश्चित है. हो सकता हैं, कि इस योजना की सफलता से पूर्व किसी भी योजना में आपको अपेक्षित सफलता न मिली हो. जिसके कारण मन में कहीं ना कहीं असंतुष्ट बना रहता है. पर इस सफलता ने आपके मन में बने हुए असंतुष्टि के भाव को संतुष्टि में परिवर्तित कर दिया हैं. अपनी सफलता का श्रेय अकेले ना लेते हुए अपने सभी सहयोगियों को दे सकते हैं. इस समय आप सिर्फ कार्य को पूरा करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे थे. अब उसका पूरा होने के बाद अपने परिजनों के साथ किसी छोटी सी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं. जिससे आपके जीवन में व्यक्तिगत व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में संतुलन बना रहे.

Advertisement

स्वास्थ्य: किसी लंबी परियोजना पर कार्य करते-करते थकान महसूस होने लगी हैं. कुछ समय विश्राम लेकर पुनः नई योजना पर कार्य करना शुरू कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: कार्य की सफलता से मिला प्रतिफल आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकता हैं. साथ ही आपको पुरस्कार में धन राशि की प्राप्ति हो सकती हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ घर की साजसज्जा के लिए कुछ नए सामानों को खरीदारी कर सकते हैं . काफी लंबे समय बाद दोनों साथ में बिताएंगे.

---- समाप्त ----