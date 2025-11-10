scorecardresearch
 

Feedback

Tula Tarot Rashifal 10 November 2025: आमदनी और खर्चों का विवरण दूसरे को ना दें, नुकसान उठाएंगे

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 10 November 2025: तनाव से मुक्ति के लिए आपका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकता है. किसी ऐसे आश्रम की तलाश कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आध्यात्मिक जीवन की वृद्धि कर सकें.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:- The High Priestess 
आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, कि जैसे आपके आसमान में चमकते सूरज को ग्रहण लग गया है.आपके सभी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. बार-बार परिस्थितियों अपना दोहराव कर रही है. इन परिस्थितियों में खुद को जकड़ा हुआ पा रहे हैं. इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए आपको  कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है.इस कार्य की समाप्ति के बाद मन की शांति और सुकून के लिए आप कुछ समय कार्य क्षेत्र से कहीं दूर जा सकते हैं.

तनाव से मुक्ति के लिए आपका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकता है. किसी ऐसे आश्रम की तलाश कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आध्यात्मिक जीवन की वृद्धि कर सकें. जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकवाद का संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे. हो सकता है, कि इस प्रयास में शुरू में थोड़ी असफलता प्राप्त हो.पर जल्द ही आप खुद को संतुलित कर लेंगे.अपने व्यवहार में सरलता और सहजता लाने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: परिवार में किसी छोटे बच्चे का स्वास्थ्य अचानक से काफी बिगड़ता जा रहा है. जिसके चलते अस्पताल में भर्ती करने की स्थिति आ सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन होने की संभावना है 
पैसों का निवेश सोच-समझकर करें, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं 
पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें, पैसा उधार न दें 
संपत्ति खरीद सकते हैं, लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश लाभ देगा 
नौकरी के अवसर ढूंढ सकते हैं, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं 

आर्थिक स्थिति: अपने आमदनी और खर्चों का विवरण दूसरे को ना दें. सामने वाला कि नीयत से आपसे सवाल कर रहा है. यह जानना आपके लिए मुश्किल होगा.

रिश्ते: दोस्तों के साथ उपहार साझा कर सकते हैं. अपने मित्रों को त्योहार पर उपहार देकर प्रसन्न होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement