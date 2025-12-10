Tula Tarot Rashifal 10 December 2025: धन कमाने के नए साधनों पर विचार कर सकते हैं, जानें आज कैसा रहेगा दिन

तुला (Libra):-

Cards:- The Moon

अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित करने के प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है. जिसके चलते कार्य में असफलता का मिल सकती है. किसी कार्य में बार बार आ रही रुकावट परेशान कर सकती हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से इस स्थिति को पुनः समझने का प्रयास कर सकते हैं. यह भी हो सकता है कि इस समय कार्यों में आ रही असफलता किसी की बुरी मंशा के कारण आ रही हो.

अपने आस पास के वातावरण को लेकर सजग रहने की आवश्यकता हैं. यदि किसी का व्यवहार शंकित कर रहा हो. तो सामने वाले से कुछ भी साझा न करें. आपका शुभचिंतक बन कर कोई व्यक्ति आपके कार्यों को खराब करने का प्रयास कर सकता है. कोई व्यक्ति विवाह सम्बन्ध को तोड़ने की कोशिश कर सकता है. सामने वाले व्यक्ति से मिलकर स्थिति को सुलझाने का प्रयास करें. इस बात के चलते सामने वाले के परिजनों के साथ इन गलतफहमियों को सुलझाने का प्रयास करेंगे.

स्वास्थ्य: यह मौसम बीमारियों को लेकर आ सकता है. ऐसे किसी भी चीज का सेवन न करें जो आपको बीमार कर सकती हो.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए धन कमाने के नए साधनों पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: अगर किसी बात को लेकर आप सामने वाले से नाराज हैं. तो उस बात को सुलझाने के लिए सीधे बात करें.

---- समाप्त ----