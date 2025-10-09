Tula Tarot Rashifal 9 October 2025: धन के निवेश पर जोर रहेगा, रोग-बीमारियों से सतर्क रहें

तुला (Libra):-

Cards:- Six of pentacles

कार्य क्षेत्र में आपके किसी सहयोगी को अपनी बेटी की विवाह के लिए धनराशि की आवश्यकता पड़ सकती हैं. आपका हमेशा दूसरों की मदद करने का स्वभाव उस सहयोगी को आपके पास ला सकता हैं. हालांकि वह धनराशि काफी अधिक है. फिर भी आप उसको आश्वासन दे सकते हैं. कि आप उसकी मदद जरूर करेंगे. आपका दूसरों की मदद करने का उदारताभरा स्वभाव कई बार आपके लिए कष्टकारी हो जाता है. कभी-कभी लोग आपकी इस दयालुता और स्वभाव का फायदा उठाकर आपको मूर्ख भी बना देते हैं.

आपके परिजन आपके इस व्यवहार को लेकर काफी चिंतित हो सकते हैं. साथ वह आपको इस व्यवहार को बदलने की सलाह देते आ रहे हैं. अचानक से कोई ऐसी घटना घटित होने से आपके मन में थोड़ा परिवर्तन आता नजर आएगा. हो सकता हैं, कि आप किसी की मदद करने से पूर्व सामने वाले के बारे में जानकारी एकत्र करने की कोशिश अवश्य करें. और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी आमदनी और आर्थिक स्थिति में मदद के चलते कोई नुकसान न पहुंचे.

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा मीठे का सेवन वजन बढ़ा सकता हैं. साथ ही मधुमेह होने की संभावना भी बढ़ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: कुछ पैसों को शेयर बाजार में लगा सकते हैं. अब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं. कि आपको इसमें कितना नफा नुकसान होगा.

रिश्ते: अपने रिश्तों की गरिमा बनाए रखें. ऐसी बातों जिनसे दूसरे नाराज होते हैं. उनको बोलते समय अपने शब्दों पर जरूर ध्यान दें.

