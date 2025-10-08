scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 8 October 2025: कोई पुरानी चोट उभर सकती है, स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 8 October 2025: आप जानते हैं, कि आपकी मेहनत और ईमानदारी पर कभी भी किसी को कोई संशय नहीं रहा है. इसलिए आप इस परियोजना को बेहतर तरीके से सफल बना पाएंगे. इस बात का आपको पूर्ण विश्वास है. 

libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:- Four of Cups 
कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी परियोजना की जिम्मेदारी आपको सौंपने के लिए उच्च अधिकारी आपसे बातचीत कर सकते हैं. इस समय उस परियोजना को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे. हो सकता हैं , कि परियोजना संबंधी कोई निर्णय भी लेना पड़े. जो आपकी काबिलियत को सबके सामने लाएं. अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं . पूर्व में आए कुछ अवसरों को प्राप्त करने के लिए सही समय पर निर्णय न ले पाने के कारण आपको काफी आर्थिक नुकसान हुआ होगा.

यह परियोजना आपके भविष्य के लिए काफी अच्छी हो सकती है. सही समय पर निर्णय लेकर इस परियोजना को प्राप्त करने का प्रयास करें. आपके कुछ सहयोगी ईर्ष्यावश आपके विचारों में भटकाव लाने की कोशिश कर सकते हैं. जिससे कि आप इस परियोजना से दूर हो जाए. इस समय अपने विचारों को केंद्रित करें. जो कुछ आपके सामने उपस्थित है.

उस पर ध्यान दें. जो बीत चुका हैं. या पूर्व में अपने जो भी आपसे गलतियां हुई है. उसकी याद मन में रखकर अपने आप को अच्छे अवसर से वंचित न करें. आप जानते हैं, कि आपकी मेहनत और ईमानदारी पर कभी भी किसी को कोई संशय नहीं रहा है. इसलिए आप इस परियोजना को बेहतर तरीके से सफल बना पाएंगे. इस बात का आपको पूर्ण विश्वास है. 

स्वास्थ्य: पूर्व में कभी सिर में लगी चोट के कारण अभी भी दर्द होने लगता है. इस समय स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें. 

आर्थिक स्थिति: परिवार की खुशहाली के लिए किसी ऐसी निजी संपत्ति को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं. जिसे व्यावसायिक रूप से परिवर्तित कर अपनी जीविका का एक स्थाई साधन बन सके. 

रिश्ते: प्रिया के साथ रिश्ते में थोड़ी सी अनबन हो सकती है. इस समय आप दोनों में थोड़ी दूरी आ सकती हैं.

---- समाप्त ----
