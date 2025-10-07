scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 7 October 2025: पैसों की लेनदेन ना करें, वेतन वृद्धि हो सकती है

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 7 October 2025: अपने आसपास के उन व्यक्तियों से सजग रहे.  जो जरूरत से ज्यादा आपकी जिंदगी में झांकने का प्रयास करते आए हैं. उनकी मंशा आपको लेकर कभी भी अच्छी ना रही हो.

libra horoscope
तुला (Libra):-

Cards:- The Moon

अतीत में आपके जीवन में कोई ऐसा हादसा हुआ होगा.  जिसकी कड़वी यादें अभी तक आपको बेचैन कर देती हैं.  बार-बार उन यादों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं.  किंतु उनकी तीव्रता इतनी अधिक है.  कि खुद को इस जगह पर बेबस पाते आए हैं.  जिस व्यक्ति ने कभी आपको धोखा दिया था. अचानक से अब वह आपके सामने आ सकता हैं. पदोन्नति के साथ मिला स्थानांतरण मन को थोड़ा बेचैन कर सकता हैं. ऐसा संभव हैं,कि नए कार्य क्षेत्र में आपके अतीत का कोई पन्ना खुल जाएं.

आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से हो सकती होने की संभावना बन रही है. जो कभी आपके अतीत का हिस्सा था. जिसके चलते आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं. यह भी संभव है कि निकट भविष्य में आप नई नौकरी की तलाश करें.  ताकि आपको उस व्यक्ति का सामना न करना पड़े. अपने आसपास के उन व्यक्तियों से सजग रहे.  जो जरूरत से ज्यादा आपकी जिंदगी में झांकने का प्रयास करते आए हैं. हो सकता हैं,कि उनकी मंशा आपको लेकर कभी भी अच्छी ना रही हो.  और वह सही समय के इंतजार में आप पर नजर बनाए हुए हैं. 

स्वास्थ्य: बार-बार यात्रा करने के कारण वह दिनचर्या अनियमित हो सकती हैं.  जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर बढ़ता नजर आ रहा है. 

आर्थिक स्थिति: वेतन वृद्धि से आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. इस समय किसी के साथ लेनदेन ना करें.  अन्यथा पैसा वापस मिलने  की संभावना होगी. 

रिश्ते: अतीत की यादों से बाहर निकाल के वर्तमान जीवन में बने हुए रिश्तों को सुधारने का प्रयास करें.  इससे जीवन में खुशियां बढ़ती नजर आएंगी
 

लेटेस्ट

