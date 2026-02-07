Tula Tarot Rashifal 7 February 2026: खर्चों को सीमित करें,ऋण ले सकते हैं

तुला (Libra):-

Cards:- The Tower

इस समय ये अनुभव हो सकता हैं.की जिस कार्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे है.उसमें कोई दिक्कत आ रही है.जिसके चलते कार्य को समय पर पूरा नहीं किया जा पाएगा.इस बात से मन में खिन्नता बढ़ सकती है.किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ इस स्थिति को साझा कर सकते है.प्रिय के जीवन में आया व्यक्ति दोनों के बीच तनाव का सकता है सामने वाले का बार बार प्रिय के नजदीक रहना अनचाहे शक को बढ़ा सकता है.किसी बात को लेकर मन में गलतफहमी न बढ़ने दें.धैर्य और संयम के साथ स्थिति को समझने का प्रयास करें.संभव हैं, कि शक बेबुनियाद निकलें.

आप बेवजह सामने वाले की नजरों में गिर जाएं.पसामने वाला कोई बड़ी बात आज तक आपसे छुपाता आया हैं.अचानक से ये बात आपके सामने आने से प्रिय हड़बड़ा सकता है.इकार्य क्षेत्र में कुछ लोगों के विभागों में परिवर्तन हो सकते है.आपके साथ किसी अधिकारी के रिश्ते मतभेद पूर्ण हो सकते हैं.इसी बात को लेकर आपको अपने विभाग परिवर्तन की संभावना हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन चलाना दुर्घटनाग्रस्त कर सकता हैं.हो सकता हैं, कि अस्पताल में दाखिल भी होना पड़ें.

आर्थिक स्थिति: पैसों की तंगी आपको ऋण लेने की नौबत तक ले आई हैं.अपने व्यर्थ के खर्चों को सीमित करें.

रिश्ते: जीवनसाथी के परिजनों के साथ बहस हो सकती हैं.इस बात को लेकर जीवनसाथी काफी नाराज़ हो सकता हैं.

