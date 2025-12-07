scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tula Tarot Rashifal 7 December 2025: समय पर खान-पान जरूरी है, बुरे दौर से गुजर सकते हैं

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 7 December 2025: किसी कीमती चीज को खोने से मन विचलित हो सकता है. मित्र, सगे संबंधियों और परिजनों से मान सम्मान और प्रेम की प्राप्ति हो सकती है.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:- Death
अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें.कार्य की सफलता को लेकर सजग रहें.जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव को स्वीकार करें. किसी काम के परिणाम से पहले घबराकर पीछे हटना कायरता हो सकती है.जिस बुरे दौर से आप गुजर रहे हैं .जल्द ही उस में से बाहर आ सकते है. नई नौकरी लग सकती है.इस समय काफी बदलाव जीवन में आते नजर आएंगे

जो आवश्यक है,उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें. पुराने विचारों,नजरियों अथवा दृष्टिकोण से निजात पाने का समय आ गया है. जल्द ही कोई बड़ी घटना आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है. पुराने रिश्तों से दूर हो सकते हैं. किसी कीमती चीज को खोने से मन विचलित हो सकता है. मित्र, सगे संबंधियों और परिजनों से मान सम्मान और प्रेम की प्राप्ति हो सकती है.किसी करीबी व्यक्ति का आपसे दूर जाना मानसिक दशा को खराब कर सकता है.कार्य की अधिकता के चलते तबीयत खराब होने की संभावना बन रही है. कार्य के साथ विश्राम भी आवश्यक है. जीवन में संतुलन लाने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. समय पर खान-पान जरूरी है. 

सम्बंधित ख़बरें

नए रिश्ते शुरू करेंगे, आभूषण उपहार में मिल सकता है 
अस्थमा हो सकता है, नया घर खरीद सकते हैं  
आर्थिक मामलों में सावधान रहे, चालाकी से काम लेंगे 
पुराने लोगों से रिश्ते सुधारें, धन निवेश न करें 
धन निवेश करेंगे, शांति बनाएं रखेंगे 

आर्थिक स्थिति: कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है. माता से कीमती उपहार की प्राप्ति हो सकती है.

Advertisement

रिश्ते: मनचाहे व्यक्ति से विवाह हो सकता है. जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करेंगे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement