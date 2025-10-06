Tula Tarot Rashifal 6 October 2025: कीमती उपहार मिल सकता है, सेहत परेशान कर सकती है

तुला (Libra):-

Cards:- Six of cups

किसी कार्य के सिलसिले में किसी सरकारी विभाग से संबंधित उच्च अधिकारी से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं. इस बात को लेकर थोड़ा संशय आपके मन में बना हुआ है. कि क्या सामने वाला आपका सहयोग करेगा. इस समय अपने संशय को अपने विचारों पर हावी न होने दें. यदि आप सकारात्मक प्रयास करेंगे. तो आपके कार्य अवश्य पूरे होंगे इस बात पर विश्वास कर सकते हैं. ननिहाल पक्ष में किसी के विवाह के मांगलिक अवसर पर शामिल होने का मौका मिल सकता हैं. काफी लंबे समय बाद अपने ननिहाल पक्ष के लोगों से मिलने का अवसर आ रहा है. इस बात को लेकर मन में उत्साह बना हुआ है.

जीवन में संतुलन स्थापित करने के प्रयास में सफल हो सकते हैं. पूर्व में घटित घटनाओं हमें सावधान होकर कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं. इस बात को समझने की कोशिश करें. कि जीवन में सुख और दु:ख में हमेशा संतुलन बनाए के रखें. खुशी में ना तो हमें अहंकारी बन जाना चाहिए और ना ही दु:ख में हमें विचलित होना चाहिए. परिस्थितियां बार-बार हमारे सामने इसी तरह आती रहेंगी. उस समय अपने विचारों पर संतुलन बनाना हमें सफलता की तरफ ले जाएगा.

स्वास्थ्य: नानी या दादी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं. कुछ समय से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: परिवार की किसी बुजुर्ग महिला से कोई कीमती उपहार मिल सकता है. इस कीमती उपहार को उनका आशीर्वाद समझ कर सहेज कर रख सकते हैं.

रिश्ते: परिवार के बड़े बुजुर्ग आपसे सिर्फ प्यार और सम्मान की उम्मीद करते हैं. उनके साथ किया गया सही व्यवहार आपके जीवन में खुशहाली आने की वजह बन सकता है.

---- समाप्त ----