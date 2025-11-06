Tula Tarot Rashifal 6 November 2025: तुला राशि वाले खुद को महसूस कर सकते हैं अकेला, सामंजस्य में रहेंगे अच्छे

तुला (Libra):-

Cards:- The Hermit

अपने प्रिय के चले जाने के कारण आप जीवन में एक खालीपन महसूस कर सकते हैं. सामने वाले के साथ आपका रिश्ता लंबे समय से बना हुआ है. अचानक से उसकी बिगड़ती तबीयत के चलते उसे अन्यत्र किसी जगह पर ले जाना पड़ सकता है. इस स्थिति में आप खुद अकेला और बेबस महसूस कर सकते हैं. इस समय आप ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रखेंगे. आपको विश्वास है कि आपका प्रिय कुछ ही समय में अच्छे से ठीक होकर वापस आपके पास आ जाएगा. कार्य क्षेत्र में किसी नई परियोजना के चलते आपको किसी ग्रामीण स्थान पर जाना पड़ता है. हो सकता है कि उन स्थानों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध ही ना हो. परंतु कार्य परियोजना की पूर्ति के लिए आप इस समय उच्च अधिकारियों से इस बात के लिए मना नहीं कर सकते हैं. हालांकि इस बात से आप बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है. फिर भी आप बात का विश्वास बनाए हुए हैं. कि स्थिति कैसी भी हो. आप परियोजना को सफल अवश्य बनाएं. आपकी यही दृढ़ता और विचारों की सकारात्मक आपको किसी भी स्थिति में सामंजस्य बिठाने में सहायक रहेगी.

Advertisement

स्वास्थ्य: खाना खाते समय गले में कुछ दिनों से तकलीफ महसूस कर रहे हैं. चिकित्सक से मिलने पर वह किसी बड़ी बीमारी की आशंका व्यक्त कर सकते हैं. इस बात से मन उदास हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: छोटी-छोटी बचत करके एक बड़ी धनराशि जमा कर चुके हैं. इस धनराशि को किसी फायदेमंद योजना में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं.

रिश्ते: कुछ लोगों के साथ अपने रिश्ते के चलते आप अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं

---- समाप्त ----