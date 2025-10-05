Tula Tarot Rashifal 5 October 2025: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिद में ना पड़ें

तुला (Libra):-

Cards:- The Devil

किसी को उसके गलत व्यवहार के लिए सबक सिखा सकते हैं. जिसके चलते उसके निजी जीवन की कुछ बातों को आप अन्य सहयोगियों के साथ साझा कर सकते हैं. यह सामने वाले के विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए काफी होगा. अपनी बदला लेने की आदत को बदलने का प्रयास करें. दूसरों से बदला लेने की जगह अपनी सोच समझ को बढ़ाने का प्रयास करना आपके लिए आगे काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है. सामने वाला अपने जीवन में क्या कर रहा है,और क्या नहीं. इस बात पर अपना दिमाग खराब करने की जगह कार्य बेहतर तरीके से पूर्ण करने पर विचार कर सकते हैं.

प्रिय का स्वभाव आपके कार्यों में परेशानी बढ़ा देता हैं. उसको उसकी जिद्द छोड़ने के लिए समझने के बावजूद भी वह समय-समय पर वही हरकतें आपके सामने करता आया है. इन हरकतों से अब आपको उससे काफी चिढ़ होने लगी है जिसके चलते आप उससे दूरी बनाने का प्रयास कर सकते हैं. हो सकता है इस बात से सामने वाला कुछ परेशान हो जाए.

स्वास्थ्य: लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठकर कार्य करने से आंखों से पानी निकालने की समस्या बढ़ सकती है. घरेलू उपचार करने की जगह चिकित्सक को दिखाना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. हालांकि अभी पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा.

रिश्ते: अपनी किसी गरीबी परिजन की लोगों को परेशान करने की आदतों में बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं. उनकी इस आदतों के चलते परिजन उसे बातचीत बंद कर सकते हैं.

