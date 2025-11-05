Tula Tarot Rashifal 5 November 2025: तुला राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, कार्यों में हो सकती है समस्याएं उत्पन्न

तुला (Libra):-

Cards:- The Magician

आपको किसी ऐसे परियोजना की जिम्मेदारी सौंप जा सकती है. जिसमें आपको इस परियोजना से संबंधित किसी भी बात की जानकारी अपने किसी करीबी व्यक्ति को भी नहीं बतानी है. आपको इस बात पर अपने उच्च अधिकारियों को विश्वास दिलाना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में आप कार्य को करते समय साम, दाम,दंड, भेद की नीतियां अपना सकते हैं. और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना रखेंगे. कि आप किसी के भी साथ कोई भी बात साझा ना कर दें. जिस कारण आपकी छवि आपके उच्च अधिकारियों के सामने खराब हो जाएं. आपका आकर्षण और मधुर व्यक्तित्व लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर सकता है. कार्य कुशलता और विषय को समझने की योग्यता आपको उच्च अधिकारियों के सामने आपको प्रशंसा दिला सकती हैं. आपकी यही काबिलियत और योग्यता कुछ सहयोगियों के लिए ईर्ष्या का कारण बनी हुई है. जिसके चलते वह बार-बार आपके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं. हो सकता है, कि कोई की कोई सहयोगी आपके खिलाफ कुछ गलत बातें कार्यक्षेत्र में फैला दें. जिसके चलते आपके उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी सफाई रखना पड़ जाए.

स्वास्थ्य: जल्दबाजी में कोई भी कार्य करते समय थोड़े सावधानी बनाए रखें. हो सकता हैं,कि आपको किसी नुकीली वस्तु या औजार से काफी चोट आ जाएं.

आर्थिक स्थिति: कुछ समय पूर्व किया गया एक छोटा सा धन निवेश धीरे-धीरे बढ़ाकर उसे स्थिति तक आ सकता है. कि वह आपको काफी लाभ पहुंचा दें.

रिश्ते: परिवार के बड़े बुजुर्ग के साथ अपनी कटुता को दूर करने का प्रयास करेंगे.

