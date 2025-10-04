scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 4 October 2025: कोई योजना पूरी होगी, नए प्रस्ताव मिल सकते हैं

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 4 October 2025: साथ ही आपको अपेक्षित सफलता की प्राप्ति भी नहीं होगी.इस स्थिति से बचने के लिए अपने दिमाग को शांत और उलझा हुआ रखना आवश्यक है.

libra horoscope
तुला (Libra):-

Cards:- Knight of swords 

इस समय जो स्थिति आपके समक्ष है. उसमें दिल से कम और दिमाग से अधिक काम लेना आवश्यक है. अपनी तर्क शक्ति और विवेक से इस परिस्थिति में अपने लिए अवसर ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. इसके चलते आपके सभी काम सहज और सुचारू रूप से चलते रहेंगे. कार्य क्षेत्र में किसी नई परियोजना के लिए आपका चयन हो सकता हैं. आपके उच्च अधिकारियों को आपकी काबिलियत पर भरोसा है. वे जानते हैं, कि आप सभी परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं.

उनके इस भरोसे को कायम रखना आपकी जिम्मेदारी है. धैर्य और संयम के साथ कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें. यदि चुनौती मुश्किल लग रही है.तो अपने विचारों पर काबू करें. अधीरता के चलते जल्दबाजी में कार्य को पूरा करना उस कार्य के पूरे होने को विलंब में डाल देगा. साथ ही आपको अपेक्षित सफलता की प्राप्ति भी नहीं होगी. इस स्थिति से बचने के लिए अपने दिमाग को शांत और उलझा हुआ रखना आवश्यक है. हड़बड़ी या जल्दबाजी आपके कार्यों को खराब करने के साथ ही, आपकी छवि को भी सामने वालों के समक्ष खराब कर सकती है.

स्वास्थ्य: गले में एक लंबे समय से खराश बनी हुई है.चिकित्सक  कुछ जरूरी चांच करवाने पर विशेष जोर दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: ससुराल पक्षी किसी योजना को पूरा करने के लिए प्रस्ताव मिल सकता है.इस योजना की प्राप्ति से आपको काफी अधिक मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है.

रिश्ते: ससुराल पक्ष से अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं.किसी की गलत बात पर जवाब देने की जगह उसे समझाने का प्रयास करेंगे.

---- समाप्त ----
