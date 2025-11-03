Tula Tarot Rashifal 3 November 2025: बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, दोस्त बदलेंगे

तुला (Libra):-

Cards:- Ace of Cups

काफी समय से आप प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. किंतु अभी तक अपेक्षित सफलता प्राप्त न होने के कारण आपको अभी तक एक अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई ह. इस स्थिति में भी आपने अपनी हिम्मत और आत्मबल को कम नहीं होने दिया है.एक बार पुनः प्रयास करते हुए आप प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी मेहनत कर सकते हैं. आपको इस बात का पूर्ण विश्वास हैं.कि इस बार आपको वह सफलता अवश्य मिलेगी. जिस की अपेक्षा आप कर रहे हैं.आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी. ऐसी संभावना बन रही है. किसी मनचाही नौकरी की तलाश पूरी हो सकती हैं.इस कार्य क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा आपके मन में काफी समय से बनी हुई है.

अपनी इस इच्छा की पूर्ति होते देखकर आप उत्साहित हो सकते हैं. किसी नए संबंध की शुरुआत एक बड़ी गलतफहमी से हो सकती हैं. इस गलतफहमी के सुलझने पर आप दोनों एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार कर सकते हैं. यह भी संभव है कि आगे चलकर मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो जाएं. नि:संतान दंपत्ति जो लंबे समय से संतान प्राप्ति की खुशखबरी सुनने की आकांक्षा रखे हुए हैं. उनके भी मन की इच्छा पूरी होने की संभावना बन रही है.

Advertisement

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन ना चलाएं. अपनी गति पर नियंत्रण रखें.गर्भवती महिलाएं किसी भी कार्य को करते समय सावधानी जरूर रखें.

आर्थिक स्थिति: अचानक से आप लॉटरी से एक अच्छी खासी धनराशि जीत सकते हैं. इस धनराशि का उपयोग आप समाज सेवा से जुड़े संस्थान को दान देने के रूप में कर सकते हैं.

रिश्ते: यदि किसी व्यक्ति से लंबे समय से शत्रुता बनी हुई है. तो यह समय इस शत्रुता को मित्रता में बदलने के लिए बेहतर रहेगा.



---- समाप्त ----