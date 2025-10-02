scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 2 October 2025: तुला वालों के कार्यों में गति आएगी, सफलता मिलेगी

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 2 October 2025: किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं. अतीत में रिश्तों को लेकर काफी धोखा खा चुके हैं. अतः रिश्तों को लेकर आज भी थोड़ा भयभीत हो सकते हैं.

libra horoscope
तुला (Libra):-

Cards:-The Fool

किसी कार्य के सिलसिले में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं. जो नई सोच और नए विचारों वाला होगा. इस व्यक्ति की सोच समझ और व्यक्तित्व में काफी आकर्षण हो सकता है. आप सामने वाले के साथ मिलकर किसी नए कार्य पर विचार कर सकते हैं. आप ऐसा महसूस कर सकते हैं. कि आप दोनों की सोच में काफी अधिक समानताएं हैं. इस कारण आप दोनों यदि साथ में कार्य करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्ति के का प्रतिशत काफी अधिक होगा. इस बात के लिए भी अपने मन को तैयार रखें. कि हो सकता हैं, सामने वाला आपकी कार्य योजना में थोड़ा बहुत फेर बदल अपने अनुरूप करें. किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं. अतीत में रिश्तों को लेकर काफी धोखा खा चुके हैं. अतः रिश्तों को लेकर आज भी थोड़ा भयभीत हो सकते हैं. इस रिश्ते में सामने वाला अपनी व्यवहार कुशलता से आपके इस डर को कम करने का प्रयास कर सकता है. कई बार जीवन में बिना जोखिम उठाएं अच्छे प्रतिफल प्राप्त करना मुश्किल होता है. ऐसी स्थिति में आपको अपने ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ना होता है.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तना आपके चलते काफी थकान अनुभव कर सकते हैं. हो सकता हैं,यह थकान किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण हो रही है.

आर्थिक स्थिति: जोखिमपूर्ण कार्यों में आर्थिक लाभ काफी होता है. इसके चलते जल्दी आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है.

रिश्ते: परिवार के बुजुर्गों के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं. सभी के साथ काफी लंबे समय बाद समय व्यतीत करेंगे.

