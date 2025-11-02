scorecardresearch
 

Feedback

Tula Tarot Rashifal 2 November 2025: आर्थिक संकट से बचेंगे, लेनदेन ना करें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 2 November 2025: जीवन में काफी उथल-पुथल मची हुई है.जिस कारण आप काफी परेशान हो सकते हैं. जिस व्यक्ति से आपका विवाद होगा.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:- Five of wands
इस समय आप यह महसूस कर रहे हैं. कि कोई लगातार आप पर निगरानी  रख रहा हैं. हो सकता हैं,कि पहले इस बात को आप अपना वहम समझ रहे हो. किंतु धीरे-धीरे आपका यह वहम सच्चाई में बदलता जा रहा है. इस बात की जानकारी आप अपने परिजनों और मित्रों को भी दे सकते हैं. कुछ समय से किसी संपत्ति के विवाद के चलते आपके जीवन में काफी उथल-पुथल मची हुई है.जिस कारण आप काफी परेशान हो सकते हैं. जिस व्यक्ति से आपका विवाद होगा.

वह व्यक्ति किसी राजनीतिक परिवार से संबंधित होने की संभावना हो सकती हैं.इस समय आप इस बात से डर सकते है .कि कहीं सामने वाला आपको किसी तरह की शारीरिक चोट ना पहुंचा दें. इस बात के चलते आप सामने वाले के खिलाफ पुलिस थाने में जाकर शिकायत करने की बात पर अपने परिजनों और मित्रों से विचार विमर्श कर सकते हैं.स्थिति की प्रतिकूलता देखते हुए कुछ समय अपने वर्तमान स्थान से किसी दूसरी जगह पर जाकर समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान में अनियमितता और अनियमित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य को काफी बिगाड़ चुकी है. चिकित्सक आपको संयमित जीवन जीने की दे सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

पुराने परिचित से मिल सकते हैं, छोटा कारोबार शुरू करेंगे 
नौकरी छोड़ने का मन बना सकते हैं, नींद पूरी लें 
थका हुआ महसूस करेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे 
निवेश कर सकते हैं, कुछ आदत बदलेंगे 
कीमती उपहार मिल सकता है, अनुभवी की बात मानेंगे 


आर्थिक स्थिति: अभी हाल ही में किसी बड़े आर्थिक संकट में फंसने से बचे हैं. ऐसी स्थिति में किसी के साथ भी पैसे का लेनदेन करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है.

Advertisement

रिश्ते: जो आपके साथ अपने विचारों को साझा नहीं करना चाहता. ऐसे व्यक्ति के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाने की कोशिश ना करें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement