Tula Tarot Rashifal 2 November 2025: आर्थिक संकट से बचेंगे, लेनदेन ना करें

तुला (Libra):-

Cards:- Five of wands

इस समय आप यह महसूस कर रहे हैं. कि कोई लगातार आप पर निगरानी रख रहा हैं. हो सकता हैं,कि पहले इस बात को आप अपना वहम समझ रहे हो. किंतु धीरे-धीरे आपका यह वहम सच्चाई में बदलता जा रहा है. इस बात की जानकारी आप अपने परिजनों और मित्रों को भी दे सकते हैं. कुछ समय से किसी संपत्ति के विवाद के चलते आपके जीवन में काफी उथल-पुथल मची हुई है.जिस कारण आप काफी परेशान हो सकते हैं. जिस व्यक्ति से आपका विवाद होगा.

वह व्यक्ति किसी राजनीतिक परिवार से संबंधित होने की संभावना हो सकती हैं.इस समय आप इस बात से डर सकते है .कि कहीं सामने वाला आपको किसी तरह की शारीरिक चोट ना पहुंचा दें. इस बात के चलते आप सामने वाले के खिलाफ पुलिस थाने में जाकर शिकायत करने की बात पर अपने परिजनों और मित्रों से विचार विमर्श कर सकते हैं.स्थिति की प्रतिकूलता देखते हुए कुछ समय अपने वर्तमान स्थान से किसी दूसरी जगह पर जाकर समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान में अनियमितता और अनियमित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य को काफी बिगाड़ चुकी है. चिकित्सक आपको संयमित जीवन जीने की दे सकते हैं.



आर्थिक स्थिति: अभी हाल ही में किसी बड़े आर्थिक संकट में फंसने से बचे हैं. ऐसी स्थिति में किसी के साथ भी पैसे का लेनदेन करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है.

Advertisement

रिश्ते: जो आपके साथ अपने विचारों को साझा नहीं करना चाहता. ऐसे व्यक्ति के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाने की कोशिश ना करें.



---- समाप्त ----