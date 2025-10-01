Tula Tarot Rashifal 1 October 2025: तुला राशि वालों को मिल सकता है नौकरी में प्रस्ताव, वाणी पर रखें नियंत्रण

तुला (Libra):-

Cards:- Three of Pentacles

उच्च अधिकारियों ने किसी बड़ी परियोजना की पूर्ण जिम्मेदारी आपको न देकर आपको उसमें सहायक के रूप में रखा हैं. जिसके कारण आप थोड़े चिढ़ सकते हैं. हालांकि आप जानते हैं कि आपके कार्य में कुशलता तो हैं. किंतु अभी अनुभव की कमी होने के कारण आप कार्य को पूर्ण रूप से सफलता दिलाने के लिए दूसरों की मदद लेते आ रहे हैं. इस कारण परियोजना की संपूर्ण जिम्मेदारी आपको देने में उच्च अधिकारी निश्चित नहीं हो रहे हैं. दृढ़ता, निश्चय और प्रयत्न से आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरे करने कर सकते हैं. आपको वह कार्य भी करना चाहिए. जो आपको संतुष्टि दे. किसी मित्र ने व्यवसाय में आपको साझेदारी का प्रस्ताव दिया है. यह समय अपनी कुशलता दिखाने का है. आप इस साझेदारी के प्रस्ताव को स्वीकार कर इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. धीरे-धीरे दूसरों के अनुभव के साथ आप अपने अनुभव भी बनते जाएंगे. जल्दी आप खुद को अनुभवहीनता से अनुभवी व्यक्ति में परिवर्तित होते देख सकेंगे.

स्वास्थ्य: किसी चोट के लगने पर कुछ समय से घरेलू उपचार करते चले आ रहे हैं. अभी तक उसे चोट में कोई सुधार नजर ना आने से अब चिकित्सक के पास जा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में काफी कार्यों में आर्थिक नुकसान उठाया है. जल्दी किसी ऐसे कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. जिसमें मुनाफा ज्यादा और नुकसान कम होने की संभावना बनती नजर आ रही है.

रिश्ते: लोगों को कुछ भी बिना सोचे समझे कह देना. आपकी वाणी में कठोरता ले आया है. जिसके चलते आप परिजनों से भी बुरा व्यवहार कर सकते हैं.

