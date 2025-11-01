scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 1 November 2025: अच्छा व्यवहार बनाए रखें, नया काम शुरू कर सकते हैं

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 1 November 2025: इस बात को लेकर आपके परिजन सामने वाले व्यक्ति से बात करने का निर्णय ले सकते हैं. किसी नए कार्य में आपने कुछ ऐसे लोगों को शामिल कर लिया है.

libra horoscope
तुला (Libra):-
Cards:- The Devil
इस समय आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं.आप  जिस व्यक्ति से प्रेम कर बैठे हैं.वह आपसे दुगनी उम्र का हो सकता हैं .इन सब के बावजूद आप उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध आगे ले जाने की इच्छा रखते हैं. मित्रों परिजनों और अन्य लोगों के समझाने के बाद भी आप अपने इरादे से पीछे हटने को तैयार नहीं है. इस बात को लेकर आपके परिजन सामने वाले व्यक्ति से बात करने का निर्णय ले सकते हैं. किसी नए कार्य में आपने कुछ ऐसे लोगों को शामिल कर लिया है.

जिनके चलते कार्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी. इस बात का अंदेशा आपको हो सकता हैं.अपने उच्च अधिकारी से बात करके इस योजना में से इन व्यक्तियों को बाहर करने का प्रयास करेंगे. ये भी संभव हैं, कि इस कार्य में थोड़ा समय लग सकती हैं.और आपके कार्य में सफलता प्राप्त करने में विलंब हो जाए. किंतु इन सब के बावजूद जो सफलता प्राप्त होगी वह आपकी अपेक्षा के अनुसार ही होगी.

स्वास्थ्य: इस समय आप अपने जनन अंगों में कुछ समय से संक्रमण महसूस कर सकते हैं.एक अच्छे चिकित्सक से मिलकर इस संक्रमण से संबंधित परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: कभी-कभी ज्यादा लाभ पाने के चक्कर में हम उसे धनराशि से भी हाथ बैठते  हैं. जो हमारी स्वयं की थी.

रिश्ते: अपने अधिकारी से हमेशा अच्छा व्यवहार बनाए रखें. इस बात का फायदा आपके कार्य क्षेत्र में जरूर पड़ता है.

---- समाप्त ----
