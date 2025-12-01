scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 1 December 2025: क्रोध से बचें, पैसों का लेनदेन ना करें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 1 December 2025: हद से ज्यादा किसी भी चीज को अनदेखा करना नुकसान पहुंचा सकता है.धन का अत्यधिक खर्च पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है. इस स्थिति को टालने का प्रयास करें.

तुला (Libra):-
Cards:- Temperance 

असंयमित और जल्दबाजी का व्यवहार कार्यों को खराब कर सकता है. फैसले लेते समय जल्दबाजी न करें.यदि इस समय कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं है. तो बाद में इस पर विचार कर सकते हैं. गलत निर्णय संकट में डाल सकते हैं अपनी सीमा के भीतर रहकर कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें.दूसरे की सीमा का उल्लंघन न करें.बेवजह लोगों के जीवन में हस्तक्षेप ना करें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. प्रतिकूल परिस्थितियों में विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे.अपने आत्मविश्वास और मनोबल से प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर सफलतापूर्ण निकल सकते हैं. बेवजह दूसरों की शांति भंग ना करें. हद से ज्यादा किसी भी चीज को अनदेखा करना नुकसान पहुंचा सकता है.धन का अत्यधिक खर्च पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है. इस स्थिति को टालने का प्रयास करें. बोलचाल की भाषा में अपशब्दों का प्रयोग ना करें.अपने सहयोगियों के साथ अपने व्यवहार में मधुरता लाएं. अपने पद की गरिमा को  भंग ना करें.

स्वास्थ्य: अत्यधिक मीठा आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. खान-पान का परहेज करें. 

आर्थिक स्थिति: पैसों का लेनदेन ना करें.संतान की शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं.

रिश्ते: अत्यधिक क्रोध में रिश्तों को हानि न पहुंचाएं. सामने वाले की गरिमा का ध्यान रखें.
 

---- समाप्त ----
