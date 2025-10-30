आज 30 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: तुला वालों का आर्थिक पक्ष रहेगा मजबूत, जानिए कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य

तुला – करियर उछाल पर बना रहेगा. मित्रवर्ग के सहयोग से कारोबार में सहज, सकारात्मक परिणाम बनेंगे. लक्ष्य पूरे करेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परीक्षा-प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएं. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा. बड़ों की बात ध्यान से सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. मित्रों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण-मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

नौकरी-व्यवसाय – निस्संकोच आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. पेशेवर तथ्यों पर ध्यान देंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. कार्य-व्यापार में तेजी रहेगी. विविध मामलों में सक्रियता रखेंगे. समकक्ष सहयोग देंगे.

धन-संपत्ति – लेनदेन प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बना रहेगा. पेपरवर्क और स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक पक्ष प्रभावशाली रहेगा. वाणिज्यिक रूटीन संवारेंगे. सबका साथ और समर्थन पाएंगे. बचत एवं बैंकिंग के मामले बढ़ेंगे.

प्रेम-मैत्री – मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता रखेंगे. वचन निभाएंगे. सुखद पलों की निर्मिति होगी. मित्रों से मुलाकात होगी. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. हर्ष-आनंद के मौके बनेंगे. जरूरी बात कहेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. खुशियां साझा करेंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल – प्रतिभा एवं कला प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बुद्धि से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 3, 4, 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी महालक्ष्मीजी की पूजा-वंदना करें. व्रत, संकल्प और वचन पालन बनाए रखें.

