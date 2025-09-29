scorecardresearch
 

Feedback

आज 29 सितंबर 2025 तुला राशिफल: सोमवार के दिन तुला राशि वालों के संबंधों में बढ़ेगी शुभता, ये है लकी अंक

Aaj ka Tula Rashifal 29 September 2025, Libra Horoscope Today: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. कार्यगत शीघ्रता दिखाएंगे. तर्क बहस से बचेंगे. सार्थक संवाद को महत्व देंगे. वाणिज्यिक मामलों को गति देंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - साहसिक फैसले लेन में आगे बनेंगे. पहल पराक्रम से परिणाम पक्ष में बनाएंगे. संबंधों में सहज रहेंगे. सामाजिक कार्यों में सफलता पाएंगे. बंधुत्व को बल मिलेगा. करियर कारोबार में सक्रिय रहेंगे. चर्चा एवं संवाद में आगे होंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सवेदनशीलता बनाए रहेंगे. बड़प्पन से काम लें. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. कार्यगत शीघ्रता दिखाएंगे. तर्क बहस से बचेंगे. सार्थक संवाद को महत्व देंगे. वाणिज्यिक मामलों को गति देंगे.

नौकरी व्यवसाय- सहकारिता पर जोर रखेंगे. सभी क्षेत्रों में सजगता बनाए रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में वृद्धि होगी. करियर व्यापार में संभावनाएं बढ़ी रहेंगी. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. योजनाओं को गति मिलेगी.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक विविध मामलों में उत्साह बना रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. सुखकर सूचनाएं प्राप्त होंगी. विरोधी शांत बने रहेंंगे. प्रभावशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ मिलेगा. लाभ संवारेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

तुला: भाग्य का साथ मिलेगा, मन उत्साहित रहेगा 
धनधान्य के कार्य बनेंगे, प्रेम स्नेह के प्रयास बढ़ाएंगे 
तुला: मन उत्साहित रहेगा, मित्रों से मुलाकात होगी 
तुला राशि वालों के विविध प्रयासों में वृद्धि होगी, करें हनुमान जी की उपासना 
वाणी का प्रयोग गंभीरता से करें, अचानक धन की प्राप्ति होगी 

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास घुली रहेगा. परस्पर उत्साह से रिश्ते संवारेंगे. संबंधों में शुभता सरलता रहेगी. प्रियजनों से खुशियां साझा करेंगे. भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे. सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे. प्रेम प्रदर्शन में सहज रहेंगे. संस्कारों को बढ़ावा मिलेगा. सभी प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रयास बेहतर हांगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. रहन सहन में सुधार होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 और 6

Advertisement

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशती का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. जनकार्यों से जुडें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement