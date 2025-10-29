scorecardresearch
 

आज 29 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: तुला वालों का कामकाज होगा बेहतर, जानिए कैसा बीतेगा बुधवार का दिन

Aaj ka Tula Rashifal 29 October 2025, Libra Horoscope Today: तुला वाले भूमि, भवन या वाहन खरीद सकते हैं. रिश्तों में मेलजोल बढ़ेगा और बातचीत सुखद रहेगी. समझदारी से निर्णय लें और जल्दबाजी से बचें.

तुला: घर पर फोकस बना रहेगा. जरूरी वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. अपनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. जरूरतों पर ध्यान देंगे. पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में विनम्रता रखें. अनुभवियों से सीख सलाह रखें. सजगता से आगे बढेंगे. बड़प्पन बनाए रखें. संबंधियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सुखद चर्चा के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. घर परिवार में रुचि दिखाएंगे. सहजता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय: आधुनिक कार्यों को गति देंगे. योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे. कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. सहकार बनाए रखेंगे. व्यापार में सहजता बनाए रहें. विविध विषयों में तेजी आएगी.

धन संपत्ति: भूमि एवं भवन-वाहन क्रय कर सकते हैं. अनुबंधों में स्मार्टनेस दिखाएंगे. सोच विचारकर पक्ष रखेंगे. पहल करने से बचेंगे. संबंधियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सुखप्रद चर्चा के अवसर बनेंगे.

प्रेम मैत्री: आदर सम्मान बनाए रखेंगे. परिजनों की सीख पर ध्यान दें. सहनशीलता बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. प्रेम स्नेह बना रहेगा. प्रियजनों की भावनाओं को समझें. पूर्वाग्रह में आने से बचेंगे. निजी मामलों में फोकस बढ़ेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें.

स्वास्थ्य मनोबल: पारिवारिक गतिविधियां को बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. निजी प्रदर्शन संवरेगा. खानपान रुचिकर बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 2 5  6 7 8 9
शुभ रंग: फिरोजी
आज का उपाय: गणेशजी की पूजा करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दानबढ़ाएं. त्याग भाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
