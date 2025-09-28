scorecardresearch
 

Feedback

आज 28 सितंबर 2025 तुला राशिफल: धनधान्य के कार्य बनेंगे, प्रेम स्नेह के प्रयास बढ़ाएंगे

Aaj ka Tula Rashifal 28 September 2025, Libra Horoscope Today: करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर व्यवहार बढ़ेगा. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. जनकल्याण की भावना रहेगी.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - परिवार में सुख सौख्य और समृद्धि का वातावरण बना रहेगा. परिजनों के साथ महत्वपूर्ण कार्योंको गति देंगे. चर्चा संवाद व महत्वपूर्ण कार्ययोजनाओं मे तेजी दिखाएंगे. आपसी सामंजस्य बनाए रखेंगे. हितसंरक्षण के प्रयास फलेंगे. परिवार में हर्ष के क्षण बनेंगे. उत्सव का वातावरण रहेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर व्यवहार बढ़ेगा. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. जनकल्याण की भावना रहेगी. सुखद यात्रा की संभावना रहेगी. अतिथि आगमन बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्योंमें उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. सबसे मिलकर चलेंगे. नौकरीपेशाओं को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस रखेंगे. साख में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- बचत के प्रयास तेज होंगे. संपत्ति में वृद्धि होगी. मान सम्मान बनाए रखेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. आय के साथ संग्रह पर ध्यान देंगे. साज संवार और भव्यता बनाए रहेंगे. धनधान्य के कार्य बनेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

तुला: मन उत्साहित रहेगा, मित्रों से मुलाकात होगी 
तुला राशि वालों के विविध प्रयासों में वृद्धि होगी, करें हनुमान जी की उपासना 
वाणी का प्रयोग गंभीरता से करें, अचानक धन की प्राप्ति होगी 
तुला राशि वाले आर्थिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे, सेहत पर ध्यान दें 
तुला: नए लोगों से मुलाकात होगी, किसी तरह की बहस से बचें 

प्रेम मैत्री- घर परिवार में मंगलमय वातावरण रहेगा. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. साज संवार पर जोर बनाए रखेंगे. आपसी सम्मान का भाव बढ़ेगा. रिश्तों में खुशियां बनी रहेंगी. मित्र संख्या बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अवसर भुनाएंगे. करीबी सहयोगी होंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 और 6

शुभ रंग : चूना के समान

आज का उपाय : महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. अपनों की मदद करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement