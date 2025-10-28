आज 28 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: व्यवसायिक सक्रियता बढ़ाएंगे, करियर में बेहतर रहेंगे

तुला- लोगों से मेलजोल बढ़ाने और सामाजिक संवाद में बेहतर बने रहेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों पर फोकस रहेगा. पंरपरागत कार्य व्यवसाय को विस्तार देंगे. जिम्मेदारों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वित्तीय विषयों पर जोर होगा. वाणिज्यिक क्षेत्रां में अवसर बढ़ेंगे. अपनों से मेलजोल बढ़ाने पर जोर रखेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध उपलब्धियां उत्साह बढ़ाएंगी. विविध मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद के कार्य साधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- शुभता का संचार उत्साहित रखेगा. वांछित परिणामों से लाभ संवारेंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. कामकाजी सफलता प्रतिशत बढ़ेगा. व्यवसायिक सक्रियता बढ़ाएंगे. करियर में बेहतर रहेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवरों का साथ सहयोग बढ़ा रहेगा. जरूरी यात्रा हो सकती है. व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाएंगे. आर्थिक प्रयास गति लेंगे. जिम्मेदारों भेंट बढ़ाएंगे. लाभ व प्रभाव बेहतर बना रहेगा. लक्ष्यों को साधेंगे.

प्रेम मैत्री- दिल की कहने में आगे रहेंगे. प्रियजनों से भावनाएं व्यक्त करने में सहज रहेंगे. औरों से खुशियों को साझा करेंगे. करीबी भरोसेमंद रहेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. चर्चा संवाद में विनम्र रहेंगे. भाईचारा बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सुधार बना रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. साहस से काम लेंगे.

शुभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. जनकार्य करें.

