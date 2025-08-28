scorecardresearch
 

आज 28 अगस्त 2025 तुला राशिफल: इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी, प्रियजनों को प्रभावित करेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 28 August 2025, Libra Horoscope Today: विनय विवेक से आगे बढ़ेंगे. कार्यों में तेजी दिखाएंगे. नवीन विषयों से जुड़ेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. मेलजोल बढाएंगे.

libra horoscope
तुला - ज्यादातर मामले पक्ष में बने रहेंगे. वक्त की चाल शुभता की संकेतक है. करियर व्यापार में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता और सक्रियता बढ़ेगी. साथी सहयोगियों से संपर्क संवाद संवारेंगे. मित्रों व संबंधियों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. सृजन कार्यों में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. आधुनिक प्रयास बल पाएंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. संवेदनशीलता से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सकारात्मक रहेंगे. विविध उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. चहुंओर सफलता मिलेगी. प्रयासों को समर्थन मिलेगा. कला कौशल में सुधार होगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- जीवन के स्तर को बेहतर बनाने और आधुनिकता को बढ़ावा देने में धन खर्च होगा. उद्योग व्यवसाय में लाभ बनेगा. नेतृत्व सम्हालने में आगे रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुझान रहेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों को दिया वचन निभाएंगे. भावनात्मक पक्ष संवार पाएगा. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधों में मजबूती रहेगी. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. अनुकूलता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विनय विवेक बढ़ेंगे. कार्यों में तेजी दिखाएंगे. नवीन विषयों से जुड़ेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. मेलजोल बढाएंगे.

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : दूधिया

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. सृजन बनाए रहें.

