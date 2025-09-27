scorecardresearch
 

आज 27 सितंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों के विविध प्रयासों में वृद्धि होगी, करें हनुमान जी की उपासना

Aaj ka Tula Rashifal 27 September 2025, Libra Horoscope Today: आपसी मेलजोल बढ़ाने की भावना रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. संबंधियों से भेंट बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे.  

तुला - घर में हर्ष आनंद बना रहेगा.  अपनों के भरोसे को बनाए रखेंगे.  अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.  परिवार से जुड़ाव बढ़ा हुआ रहेगा.  आपसी मेलजोल बढ़ाने की भावना रहेगी.  मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा.  संबंधियों से भेंट बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा.  वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा.  बड़प्पन से काम लेंगे.  बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे.  विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे.  जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.  निजी मामले सुखद रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय-  करियर कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा.  योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.  पेशेवर साहस पराक्रम से सफलता प्रतिशत बढ़ाएंगे.  कार्यों में सक्रियता रखेंगे.  सहयोग से कार्य करेंगे.  पेशेवर व्यर्थ की वार्ता से बचेंगे. 

धन संपत्ति- बचत व संग्रह का स्तर ऊंचा रहेगा.  पूंजीगत प्रयासों में सक्रियता रखेंगे.  धन संपत्ति के मामले संवरेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे.  विविध प्रयासों में वृद्धि होगी.  साहस और उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा.  संरक्षण के प्रयास बढ़ाएंगे. 

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने और सुनने के लिए अनुकूलन दिखाएंगे.  रिश्तों पर नियंत्रण रखेंगे.  मित्रों के संग सुखद पल बिताएंगे.  मन की बात कह पाएंगे.  संवाद में सहज रहेंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे.  सभी से तालमेल रखेंगें.  प्रिय से चर्चा होगी.  अतिथिगण का घर आगमन बना रहेगा. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर बल बनाए रखेंगे.  व्यवहार में मिठास रहेगी.  खानपान पर ध्यान देंगे.  उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.  संतुलन बढ़ाएंगे. 

शुभ अंक : 6 8 9

शुभ रंग : सिल्वर ग्रे

आज का उपाय : देवी मां की विधिवत् पूजा वंदना साधना करें.  दुर्गासप्तशती का पाठ करें.  हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण रखें.  सद्भाव रखें. 

