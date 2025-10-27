आज 27 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: रुटीन बेहतर रखेंगे, करियर प्रभावपूर्ण रहेगा

तुला - लोगों से बेहतर संवाद बनाए रखेंगे. सामाजिक कार्योंं में सक्रियता लाएंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों व कार्यव्यवसाय से जुड़ेंगे. कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रशासनिक कार्योंं को साधेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. जीत का जज्बा बनाए रहेंगे. प्रयासों में तेजी आएगी. प्रबंधकीय मामले लाभप्रद रहेंगे. सहकार पर जोर होगा. वाणिज्यिक सफलता पाने में मदद मिलेगी. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. बंधुजनों का सहयोग बढे़गा.

नौकरी व्यवसाय- संपर्क संवाद अच्छा बना रहेगा. पेशेवर प्रदर्शन पर ध्यान देंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले संवरेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. करियर प्रभावपूर्ण रहेगा.

धन संपत्ति- कामकाज सुधार पाएगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. साहसिकता से सबको प्रभावित करेंगे.

प्रेम मैत्री- आपस में खुशियों को बढ़ावा देंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. घर में सामंजस्य बना रहेगा. सगे संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता बढ़ेगी. आपसी विश्वास बना रहेगा. साथी भरोसेमंद रहेंगे. शुभ प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन व अनुकूलता बने रहेंगे. व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा.

ाभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग पर्ल व्हाइट

आज का उपाय : भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. धर्म बढ़ाएं.

