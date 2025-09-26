scorecardresearch
 

Feedback

आज 26 सितंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले आर्थिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे, सेहत पर ध्यान दें

Aaj ka Tula Rashifal 26 September 2025, Libra Horoscope Today: सुख सौख्य में वृद्धि होगी. करीबियों को सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मधुर व्यवहार बना रहेगा. यात्रा संभव है. बड़प्पन से काम लेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - सृजनात्मक कार्य बेहतर बनेंगे. संवेदनशीलता एवं भावनात्मकता बल पाएगी. रचनात्मक विषयों को संवारेंगे. निजी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. करियर व्यापार के लिए समर्पित रहेंगे. अपनों में सुख संवाद बढ़ेगा. हर्षआनंद के पल बनेंगे. संबंधियों के साथ खुशियां बांटेंगे. चहुंओर अनुकूलता बनी रहेगी. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. करीबियों को सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मधुर व्यवहार बना रहेगा. यात्रा संभव है. बड़प्पन से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लाभ को बढ़ाने में सफल होंगे. विविध कार्यां में महत्पूर्ण निर्णय बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से लक्ष्य साधेंगे. नियमों का पालन करेंगे. करियर बेहतर बना रहेगा. विविध मामले हितकर रहेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उछाल बनी रहेगी. संसाधनों को बढ़ाने पर जोर होगा. विविध वित्तीय प्रयास गति लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. लाभ संवार बना रहेगा. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी में निर्णय से बचेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

तुला: नए लोगों से मुलाकात होगी, किसी तरह की बहस से बचें 
तुला राशि वालों के आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान दें 
तुला: किसी से बहस हो सकती है सावधान रहें, नौकरी बदलने से बचें 
धनधान्य बढ़ेगा, लक्ष्य साधने में आगे रहेंगे 
करियर कारोबार सामान्य बना रहेगा, अफवाह में न आएं 

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से भेंट मुलाकात बनी रहेगी. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. अपनों से सहयोग रहेगा. संवाद में सहजता से रखेंगे. सबके हित का भाव रहेगा. परिजन प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सूझबूझ से काम लेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. सेहत संबंधी अवरोध दूर होंगे. व्यक्त्ति्व प्रभावशाली रहेगा. उत्साह बनाए रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : हीरे के समान

आज का उपाय : सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. वस्त्राभूषण भेंट करें. कार्यव्यवस्था संवारें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement