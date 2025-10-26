scorecardresearch
 

आज 26 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: कार्य व्यापार अनुकूलन रहेगा, जिम्मेदारी पर जोर रखेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 26 October 2025, Libra Horoscope Today: आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. उत्साह से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. सुखद संदेशों का आदान प्रदान बना रहेगा.

तुला - साहस और सक्रियता से इच्छित सफलता की संभावना बनी रहेगी. सामाजिक कार्य पक्ष में बनेंगे. विविध विषयों में पहल पराक्रम दिखाएंगे. घर परिवार में करीबी उपलब्धि पाएंगे. कार्ययोजनाओं के संचालन में आगे अहोंगे. आपसी विश्वास बढ़ा रहेगा. कामकाजी सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर स्पष्टता बनाए रहेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. उत्साह से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. सुखद संदेशों का आदान प्रदान बना रहेगा. सुख सौख्य साझा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में अवसर बनेंगे. यात्रा और संपर्क संवाद में सक्रियता बढ़ाएंगे. निवेश एवं विस्तार कार्योंं में रुचि दिखाएंगे. पेशेवर मामले व्यवस्थित रहेंगे. कार्य व्यापार अनुकूलन रहेगा. जिम्मेदारी पर जोर रखेंगे.

धन संपत्ति- हिलों के संरक्षण में आगे रहेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक मामलों में चर्चा संवाद फोकस बढा रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होगी. वित्तीय गतिविधियों में श्बनी रहेगी. संबंधों में सुधार आएगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. अपनों के सहयोग और उमंग उत्साह से रिश्ते बेहतर बनाए रहेंगे. संग भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. विनय विवेक बढ़ाएंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. प्रेम साहचर्य के मामले संवरेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी प्रसन्न होंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. शुभता बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. अपनों का विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. आलस्य त्यागें.

