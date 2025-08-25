आज 25 अगस्त 2025 तुला राशिफल: नीति नियमों की सजगता रखें, पेशेवरों भरोसा जीतें

तुला - महत्वपूर्ण मामलों को धैर्य से आगे बढ़ाएं. बजट व निवेश संबंधी गतिविधियों में दबाव बना रह सकता हे. नौकरी व सेवाकार्य में रुचि बनी रहेगी. संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी. करियर व्यापार में लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहें. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. बड़प्पन से काम लेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं. दूर देश की यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा.

नौकरी व्यवसाय - कामकाज साधारण बना रहेगा. विदेश के कार्यां में गति आएगी. आवश्यक विषयों में सजगता दिखाएं. कार्य व्यापार में व्यर्थ चर्चा संवाद से बचें. नीति नियमों की सजगता रखें. पेशेवरों भरोसा जीतें.



धन संपत्ति- अर्थलाभ मिलाजुला रहेगा. खर्च व निवेश पर अंकुश रखें. बजट की अनदेखी से बचें. विविध मामलों में सजग रहें. अनुबंध पर ध्यान दें. आपसी विश्वास बनाए रहें. कार्यव्यवस्था पर जोर दें.

प्रेम मैत्री- रिश्ते बखूबी निभाएंगे. बात कहने में जल्दबाजी न करेंगे. अवसर मिलने पर पक्ष रखने का प्रयास करेंगे. भावनात्मक विषयों में मतभेद उभर सकते हैं. वार्ता में सजगता बढ़ाएं. अपनों के बीच सहज संकोच बना रहेगा. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मित्रों की अनदेखी न करें.

स्वास्थ्य मनोबल- तर्क व तथ्य को महत्व दें. बड़ी सोच रखें. व्यवहारिकता पर बल दें. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 2 6 और 7

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. रुटीन संवारें.

---- समाप्त ----