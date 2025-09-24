scorecardresearch
 

आज 24 सितंबर 2025 तुला राशिफल: धनधान्य बढ़ेगा, लक्ष्य साधने में आगे रहेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 24 September 2025, Libra Horoscope Today: सृजनात्म्क कार्योंं को संवारेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. विनम्रता और एकाग्रता बढ़ेगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ की संभावना रहेगी.

libra horoscope
तुला - रचनात्मक गतिविधियों में उच्च स्थिति बनी रहेगी. हर क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. घर में सुख सौख्य का वातावरण रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सुखद यात्रा के संकेत बने हुए हैं. शुभ सूचना मिल सकती है. नए लोगों से भेंट व संपर्क में सहज रहेंगे. निजी संबंधों का लाभ मिलेगा. सृजनात्म्क कार्योंं को संवारेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. विनम्रता और एकाग्रता बढ़ेगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ की संभावना रहेगी. अध्ययन में रुचि रखेंगे. उपलब्धियों को साझा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में सुधार संवार बढ़ेगा. करियर में इच्छित जगह बनाएंगे.योजनाओं के क्रियान्वयन में सफल होंगे. नवीनता पर जोर रखेंगे. साख में वृद्धि होगी. सबका सहयोग मिलेगा. तेजी से विभिन्न कार्य पूरे करेंगे.

धन संपत्ति-- व्यावसायिक पेशेवरता पर ध्यान देंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. वित्तीय अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे. धनधान्य बढ़ेगा. लक्ष्य साधने में आगे रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. निजी संबंधों में मिठास बनी रहेगी. मित्रता में पहल दिखाएंगे. प्रियजनों के संग सुख से रहेंगे. संबंध मधुर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता रखेंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. दोस्तों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- नवाचार पर जोर रखेंगे. विरोधी शांत रहेंगे. करीबियों का साथ विश्वास बढ़ाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 5 6 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : देवी मां चंद्रघंटा की पूजा वंदना साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें समझें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. नवीनता बनाए रखें.

