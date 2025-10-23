scorecardresearch
 

आज 23 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: भाई दूज पर तुला राशि वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 23 October 2025, Libra Horoscope Today: लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. जरूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है. करीबी सहयोग बनाए रहेंगे. पेशेवर संबंधों में सुधार होगा. विविध विषय संतुलित रहेंगे.

तुला - करियर व्यापार में अवसर बढ़ेंगे. नवीन तरीकों व रचनात्मक सोच से काम लेंगे. अपनों से किए वादे निभाएंगे. विविध विषयो में प्रयास बेहतर बने रहेंगे. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का मान सम्मान रखेंगे. व्यवहार प्रभावशाली बना रहेगा. प्रभाविता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. कार्यविस्तार के प्रयास गति लेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बल पाएंगी. पैतृक व्यवसाय में अच्छा करेंगे. चहुंओर सफलता मिलेगी. निजी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी संपर्क व संवाद पर जोर होगा. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. जरूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है. करीबी सहयोग बनाए रहेंगे. पेशेवर संबंधों में सुधार होगा. विविध विषय संतुलित रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बल पाएगा. व्रत संकल्प पर बल देंगे. कार्य व्यापार में शुभता रहेगी. वाणिज्यिक मामलों में रुझान बढ़ा रहेगा. व्यावसायिक कोशिशों में आगे बढ़ाएंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. भव्यता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में संवार बनी रहेगी. उमंग उत्साह से प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. शुभता का संचार रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. सहनशील बने रहेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी. रिश्तों में मजबूती बनाए रखेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में प्रभाव बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बढ़ेगी. विवेक बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. मेलजोल बढाएंगे. आधुनिक विषयों से जुड़ेंगे.

शुभ अंक: 3 5 6

शुभ रंग: दूधिया

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बंधुत्व बढ़ाएं. हटकर सोचें.

