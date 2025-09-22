scorecardresearch
 

आज 22 सितंबर 2025 तुला राशिफल: नवरात्र के पहले दिन तुला राशि वाले लेनदेन में प्रभावी रहेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान दें

Aaj ka Tula Rashifal 22 September 2025, Libra Horoscope Today: सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. विपक्ष से सावधानी बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. रुटीन संवरेगा. दान धर्म में रुचि बनाए रखेंगे.

तुला - बाहरी लोगों पर जल्द भरोसा करने से बचें. निवेश में जल्दबाजी नहीं करेंगे. जिद व अहंकार में न आएं. वैदेशिक कार्यों में गति आएगी. रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश रखेंगे. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. विपक्ष से सावधानी बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. रुटीन संवरेगा. दान धर्म में रुचि बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सहज कार्यों को धैर्य से गति बनाए रखें. कार्य विस्तार में रुचि लें. उद्योग वाणिज्य के विषय आगे बढ़ाएं. सक्रियता बनाए रहेंगे. करियर व्यवसाय उम्मीद से सामान्य रहेगा. विभिन्न मामले सामान्य बने रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में उलझन की स्थिति से बचें. बजट के अनुरूप कार्य करें. अवसरों में धर्म से आगे बढ़ें. लेनदेन में प्रभावी होंगे. योजनाओं में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् बने रहेंगे. लाभ पर ध्यान दें. कमतरों से दूर रहें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में असहजता बनी रह सकती है. विनय विवेक बनाए रखें. उचित परिस्थितियों में अपनी बात कहें. प्रेम प्रसंगों में समन्वय बना रहेगा. प्रिय से भेंट के अवसरों में अड़चन आ सकती है. प्रदर्शन में सामान्य रहेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. संबंधों में उत्साह बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वातावरण मिश्रित रहेगा. करीबी की खुशी का ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. रहन सहन संवरेगा. अनुशासन रखेंगे.

शुभ अंक : 2 4 6

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं. मीठे रसीले पदार्थां का वितरण करें. लक्ष्य चुनें. विनम्र रहें.

