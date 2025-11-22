आज 22 नवंबर 2025 तुला राशिफल: कार्यक्षेत्र में शुभता बढ़ेगी, करियर में पद वृद्धि से उत्साह बढ़ेगा

तुला - घर में मेहमानों का आगमन बना रहेगा. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. आस्था परंपरा पर जोर रखेंगे.घर में उत्सव सा माहौल होगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. भव्यता में वृद्धि होगी. खानपान और जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. लोकप्रियता और साख बढ़ेगी. अनुकूलन बढ़त पर रहेगा. पुण्यकार्यों से जुड़ेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ कार्यों को गति देंगे. योजनाएं फलेंगी. वरिष्ठों से भेंट होंगी. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. चहुंओर सफलता संभव होगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीद से अच्छा करेंगे. महत्वपूर्ण संवाद में रुचि रहेगी. वरिष्ठजनों से भेंट होगी. वाणिज्यिक मामलों में अवसर भुनाएंगे. कार्यक्षेत्र में शुभता बढ़ेगी. करियर में पद वृद्धि से उत्साह बढ़ेगा.

धन संपत्ति- कीमती वस्तुओं के संग्रह में रुचि बढ़ी रहेगी. धनधान्य की प्राप्ति हो सकती है. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों में उत्साहित रहेंगे. बचत पर जोर रहेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों से आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अतिथि सत्कार में आगे बने रहेंगे. वचन पालन बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता सफल होगी. प्रेम स्नेह बल पाएगा. अपनों को सहयोग देंगे. सबका विश्वास जीतेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. मन के मामले सुखद रहेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सकारात्मकता पर जोर देंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगें. हर क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. खानपान पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 4 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें. सहयोग का भाव रखें.

