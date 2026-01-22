scorecardresearch
 
आज 22 जनवरी 2026 तुला राशिफल: गुरुवार के दिन तुला राशि वाले भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे, कार्यक्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा करेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 22 January 2026, Libra Horoscope Today: बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुडें़ेगे. निसंकोच कार्य करेंगे. साहस से आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. मित्रों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे.

libra horoscope
तुला - सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. मन के संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. आसपास का वातावरण सुखद रहेगा. चहुंओर सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. जरूरी कार्य समय से करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुडें़ेगे. निसंकोच कार्य करेंगे. साहस से आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. मित्रों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार को गति देंगे. कार्यक्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में हितकर परिणाम बनेंगे. व्यक्तिगत सफलताओं का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सक्रियता दिखाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ संवार पर बना रहेगा. प्रशासन प्रबंधन के विषयों को बल मिलेगा. वित्तीय प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी. जीत का भाव रहेगा. समकक्ष सहयोग देंगे. स्पष्टता बनाए रखेंगे. संपर्कां का लाभ मिलेगा.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में अनुकूलन रहेगा. प्रेम स्नेह से जुड़े संवाद पक्ष में बनेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. वचन निभाएंगे. सुखद पलों की निर्मिति होगी. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. जरूरी बात कहेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल को बल मिलेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बुद्धि से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 3, 4, 6

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : जगत के स्वामी पालनहार श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. वचन पालन बनाए रखें.

