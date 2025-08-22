scorecardresearch
 

आज 22 अगस्त 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों के उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी, मन की बात कहेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 22 August 2025, Libra Horoscope Today: प्रशासनिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. पैतृक मामलों को बल मिलेगा. वरिष्ठ सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे.

तुला - सत्ता से संबंध बेहतर बनाए रखेंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. प्रशासन प्रबंधन के मामले पक्ष में रहेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बनाए रहेंगे. कार्ययोजनाएं को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाएं. कार्यकुशलता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. वार्ताएं हितकर होंगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन बल पाएगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. साख और प्रभाव में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- शुभता का संचार बना रहेगा. उच्च उपलब्धियां हासिल करेंगे. प्रशासनिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. पैतृक मामलों को बल मिलेगा. वरिष्ठ सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे.

धन संपत्ति- प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग समर्थन बना रहेगा. चहुंओर लाभ व संवार के अवसर बनेंगे. पद पदोन्नति के संकेत हैं.

प्रेम मैत्री- सबका साथ समर्थन पाएंगे. सहकारिता की भावना बढ़ेगी. मन की बात कह पाएंगे. व्यक्तिगत मामले सुखद रहेंगे. परिजनों से शुभ सूचना मिल सकती है. तुरत प्रतिक्रिया से बचें. बड़ी सोच रखेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. आदर सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी से सार्थक संवाद बनाए रखेंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. सेहत सुधार पाएगी. शारीरिक दोष दूर होंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 3 4 और 6

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. साधना व सहकार रखें.

