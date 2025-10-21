scorecardresearch
 

Feedback

आज 21 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: प्रयासों में प्रभावी रहेंगे, उत्साहित रहेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 21 October 2025, Libra Horoscope Today: लोकप्रियता का ग्राफ बढ़त पर रहेगा. साख सम्मान बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे.भूमि भवन के कार्य बनेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - रचनात्मक विषयों में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. नवीन कार्योंं में गति आएगी. सभी क्षेत्रों में कला कौशल को बल मिलेगा. संसाधन बढ़ेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. हितलाभ बढ़त पर रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा और साख में वृद्धि होगी. लोकप्रियता का ग्राफ बढ़त पर रहेगा. साख सम्मान बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. इच्छित सफलता के संकेत हैं. व्यवसायिक मामले गति लेंगे. निसंकोच सक्रियता रखेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. करियर व्यापार में अनुकूलन का लाभ लेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

धन संपत्ति- कार्य विस्तार पर जोर देंगे. आर्थिक स्तर संवार पाएगा. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. उत्साहित रहेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. यश वैभव बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

2026 में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जानें कैसा रहेगा तुला राशि के लिए अगला एक साल 
दिवाली पर तुला राशि वाले प्राप्त करेंगे आर्थिक लक्ष्य, लेनदेन में रहेंगे स्पष्ट 
परिवार से जुड़े मसले हल होंगे, व्यापार में ध्यान देने का समय है 
लेनदेन पर ध्यान बनाए रखेंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे 
तुला: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, मन की चिंता दूर होगी 

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. सामंजस्य बढ़ाने की सोच रहेगी. चहुंओर शुभता रहेगी. भावनात्मक संबधो में करीबी आएगी. प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे. साझा भावना रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. रहन सहन संवरेगा. सक्रियता बनी रहेगी. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेंगे. उचित निर्णय लेंगे.

Advertisement

शुभ अंक :  3 4 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. सृजन पर बल दें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement