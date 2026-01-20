आज 20 जनवरी 2026 तुला राशिफल: तुला राशि वाले स्वार्थ संकीर्णता को त्यागेंगे, व्यर्थ चिंताओं से मुक्त रहें

तुला - घर में समय देने का भाव रहेगा. निजी यात्राओं की संभावना बढ़ेगी.बड़ों की सूझबूझ और सानिध्य का लाभ लें. सहजता से आगे बढ़ते रहें. प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय मामलों में सजगता दिखाएं. रिश्तों में सुधार बना रहेगा. पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे. बड़ों का सहयोग मिलेगा. सहजता बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूत रखें. परिवार से करीबी बढ़ेगी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढे़गा. महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं. सबके प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में तेजी रहेगी. करियर व्यवसाय में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक मामलों में बेहतर करेंगे. कामकाजी वार्ता में प्रभाव बनाए रखेंगे. लक्ष्य में सफल होंगे.

धन संपत्ति- सुविधाओं को बढ़ाएंगे. स्वार्थ संकीर्णता को त्यागेंगे. क्षमाभाव बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत औसत से अच्छा रहेगा. भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे. निजता पर ध्यान देंगे. बचत व बैंकिग पर फोकस बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- घरेलू वातावरण सहज बना रहेगा. निजी संवाद में बड़प्पन रखें. अपनों के साथ वाद विवाद में न उलझें. समता संतुलन बढ़ाएं. स्पष्टता से बात कहें. मित्रों से भेंट होगी. प्रियजन सहयोगी होंगे. बड़ों की सलाह का सम्मान रखें. सबके हित का ख्याल रखें. रिश्तों में विनम्रता बनाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- सुख के पल बनाए रखें. व्यर्थ चिंताओं से मुक्त रहें. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. आदर सत्कार करेंगे. निजी मामले सकारात्मक रहेंगे.

शुभ अंक : 2, 4, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पूर्वाग्रह से बचें.

