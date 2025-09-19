आज 19 सितंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे, मनोबल बढ़ेगा

तुला - आर्थिक संभावनाएं संवार पाएंगी. लाभ के प्रयास गति लेंगे. कार्ययोजनाएं बेहतर बनाए रहेंगे. आर्थिक उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सेवा एवं औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश रहेगी. कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे. लक्ष्य पूरे करेंगे. कामकाज अनुकूल रहेगा. विविध कार्यों को गति देंगे.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण कार्यों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक कार्य वक्त पर करने की सोच रखेंगे. प्रबंधन व प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा.

धन संपत्ति- सत्ता के साथ तालमेल बना रहेगा. शासन के कार्यों में उत्साह दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. उन्नति की राह बनाए रखेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे.

प्रेम मैत्री- सुख और संवार पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत पलों को बढ़ाएंगे. अपनों से सूचना साझा करेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. किसी खास के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. रिश्ते पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रयास सफल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आनंद का वातावरण रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : चमकदार सफेद

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. व्यवस्था पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----