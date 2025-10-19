आज 19 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: लेनदेन पर ध्यान बनाए रखेंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे

तुला - आर्थिक कार्य संतुलित बने रहेंगे. लेनदेन के प्रकरणों में धैर्य और सूझबूझ से आगे बढ़ें. करीबियों के साथ बड़प्पन से काम लें. भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कारोबारी स्थितियां सामान्य रहेंगी. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. लाभ एवं अवसरों को बढ़ाने की सोच रहेगी. करियर व्यापार में प्रभावी बने रहेंगे. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. विदेश यात्रा संभव है. खर्च निवेश के बढ़े रहने का समय है. करीबियों और रिश्तेदारों का सहयोग बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी चर्चाओं में समय देंगे. पेशेवर संवाद में संतुलन रखेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. न्यायिक मामलों में सजगता बनाए रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्यों को पाने की कोशिश होगी. व्यापार में मजबूती लाएंगे. व्यवस्था बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लें. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. लेनदेन पर ध्यान बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सुधार आएगा. चर्चा में संवेदनशीलता बनी रहेगी. प्रेम संबंध सहज रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. वार्ता में विनम्र रहेंगे. उचित अवसर का इंतजार करें. विश्वस्तों की बातें अनदेखी करने से बचें. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य मनोबल- नियम पालन व व्यवस्था बनाए रखें. ठग व धूर्त सक्रियता दिखा सकते हैं. खानपान पूर्ववत् रहेगा. स्वास्थ्य के संकेतों की अनदेखी न करें.

शुभ अंक : 2 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. दान धर्म पर फोकस रखें. दिखावे में न आएं.

---- समाप्त ----