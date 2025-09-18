आज 18 सितंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले वक्त पर लक्ष्य पूरा करेंगे, मन की बात कहेंगे

तुला - व्यापार व्यवसाय में शुभता का संचार रहेगा. चहुंओर प्रभावशाली परिणाम बनेंगे. सहयोगियों में सामंजस्यता बढ़ेगी. सत्ता एवं प्रशासन के कार्यों में गति बढ़ाए रखेंगे. सबके प्रति सहयोग समर्थन का भाव रखेंगे. पैतृक कार्य संवरेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से आय होगी. इच्छित लाभ की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. प्रबंधन बेहतर होगा.

नौकरी व्यवसाय- अधिकारी सहयोगी होंगे. पेशेवरों की मदद से परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाजी मित्रगण सहयोगी होंगे. वाणिज्यक विषयों में रुचि होगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे.

धन संपत्ति- लक्ष्य वक्त पर पूरा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. चहुंओर अपेक्षित परिणाम बनेंगे. वित्तीय लेनदेन में गति आएगी. महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर रहेंगे. प्रतिभा को बल मिलेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में बेहतर संवाद बना रहेगा. मतभेद दूर करने में सहज होंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरी बात साझा करेंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. परस्पर तालमेल बढ़ेगा. संबंध सुखद बनेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- समता संतुलन बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक 3, 6 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : विधिवत् पितृपूजन कर अर्घ्य अर्पित करें. श्रद्धा भाव से योग्यजनों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. वादा निभाएं.

