आज 17 सितंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों को जॉब में पदोन्नति मिलेगी, संपर्क संवाद संवारेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 17 September 2025, Libra Horoscope Today: सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न रहेगा. सुख संसाधन बढ़ाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. विरोधियों में हताशा रहेगी. पेशेवरों में विश्वास बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे.

libra horoscope
तुला - आर्थिक कार्य पक्ष में बने रहेंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में अपेक्षा से अच्छे परिणाम देंगे. विविध मामले अनुकूल रहेंगे. कार्यव्यवस्था को मजबूती देंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़त पर रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों को समर्थन मिलेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न रहेगा. सुख संसाधन बढ़ाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. विरोधियों में हताशा रहेगी. पेशेवरों में विश्वास बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. साहस बढ़ा हुआ रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी गतिविधियां प्रभावी रहेंगी. वाणिज्यिक पक्ष बेहतर बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. लगन से लक्ष्य पाएंगे. पदोन्नति संभव हैं. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सहयोग समर्थन पाएंगे.

धन संपत्ति- शासन में बेहतर स्थिति रखेंगे. सभी मामलों में राहत रहेगी. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. पैतृक विषय गति पाएंगे. प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. सहयोगियों से भेंट होगी.

प्रेम मैत्री- अपनों से करीबी बढ़ेगी. प्रेम स्नेह में बेहतर समय बिताएंगे. अपनों के लिए वक्त निकालेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. भेंटवार्ता हितकर रहेगी. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. मैत्री की भावना बढ़ेगी. संपर्क संवाद संवारेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. आदर सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सेहत सुधार लेगी. दोष दूर होंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. मनोबल में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 5 6 और 8

शुभ रंग : लेमन

आज का उपाय : पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य दें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. ध्यान बढ़ाएं.

