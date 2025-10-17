scorecardresearch
 

आज 17 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: कार्ययोजनाएं गति पाएंगी, सामंजस्यता बढ़ाएंगे

Aaj ka Tula Rashifal 17 October 2025, Libra Horoscope Today: लाभ एवं प्रबंधन बेहतर रहेगा. एवं प्रतियोगिता परीक्षा में आगे रहेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे.

libra horoscope
तुला - कामकाज बढ़त पर बना रहेगा. प्रबंधन बेहतर बनाएंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. धनधान्य में वृद्धि होगी. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. भाई बंधुओं पर विश्वास बढे़गा. वाणिज्यिक प्रबंधन संवारेंगे.आर्थिक कार्योंं में उत्साह और अनुशासन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक परिणाम सकारात्मक रहेंगे. लाभ एवं प्रबंधन बेहतर रहेगा. एवं प्रतियोगिता परीक्षा में आगे रहेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्योंं में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ सहयोग रहेगा. सूझबूझ व जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. पेशेवरों को उचित अवसर प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. करियर कारोबार में आय बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. निसंकोच रहेंगे. विभिन्न परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले सुखप्रद बने रहेंगे. आपसी विश्वास को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम संबंध मजबूत बनेंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्ते बल पाएंगे. वातावरण को संवारने में आगे रहेंगे. चर्चा संवाद रुचि रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- तेजी बनाए रहेंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रोग दोष दूर होंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 6 8 और 9
शुभ रंग : ओपल समान

आज का उपाय : भक्तों की दुर्गमता को हरने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. व्यवहारिकता बढ़ाएं.

