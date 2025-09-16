आज 16 सितंबर 2025 तुला राशिफल: आर्थिक मामले बेहतर होंगे, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं

तुला - भाग्य संबंधी संकेत सकारात्मक बने रहेंगे.चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे.लंबित विषय पक्ष में परिणाम देंगे.कामकाजी सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.इच्छित उपलब्धि पाएंगे.अधिकतर मामले बेहतर बनाए रखेंगे.आशंकाओं से मुक्त बने रहेंगे.प्रबंधन जिम्मेदारी उठाएंगे.कार्ययोजनाएं संवरेंगी.अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे.महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे.सबसे मेलजोल रखेंगे.आस्था एवं अध्यात्म बढ़त पर रहेगा.सामाजिक सक्रियता दिखाएंगे.संचार तंत्र मजबूत बना रहेगा.
नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार की चर्चा में शामिल होंगे.कला कौशल के शिक्षण एवं प्रदर्शन में आगे रहेंगे.कारोबार में तेजी रहेगी.अनुभव का लाभ उठाएंगे.लाभ एवं संवार बढ़त पर बने रहेंगे.आर्थिक मामले संवार पाएंगे.
धन संपत्ति- धन धान्य संग्रह एवं संपत्ति विस्तार के मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं.योजनाओं पर फोकस बढ़ाएं.सुखद यात्रा संभव होगी.सभी का सहयोग मिलेगा.सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे.विविध कार्योंं को गति देंगे.
प्रेम मैत्री- मन की बात अपनों से कहने में सहज बने रहेंंगे.प्रियजनों की बात पर फोकस होगा.बड़ों की सीख सलाह को ध्यान से सुनेंगे.समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे.करीबियों में भरोसा बढ़ेगा.रिश्ते बेहतर रहेंगे.प्रेम स्नेह के मामले मजबूत बनाएंगे.स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- उचित विषयों को आगे बढ़ाएंगे.स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.साहस पराक्रम बल पाएगा.कार्य प्रदर्शन संवरेगा.मनोबल ऊंचा रहेगा.तेजी दिखाएंगे.पहल बनाए रखेंगे.
शुभ अंक : 6 7 और 9
शुभ रंग : कांसे के समान
आज का उपाय : पितृपूजन बनाए रखें.विधिवत् अर्घ्य तर्पण अर्पित करें.ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप बढ़ाएं.धर्म चर्चा बढ़ाएं.