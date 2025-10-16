scorecardresearch
 

Feedback

आज 16 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले पद-प्रतिष्ठा में पाएंगे सफलता, विभिन्न उपलब्धियों को मिलेगा बल

Aaj ka Tula Rashifal 16 October 2025, Libra Horoscope Today: नवीन कारोबार की शुरूआत कर सकते हैं. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. मित्रों व करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. पेशेवर भेंटवार्ता में उत्साह रखेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - चहुंओर सुख समृद्धि के संकेत हैं. आर्थिक उछाल से उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. नवीन कारोबार की शुरूआत कर सकते हैं. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. मित्रों व करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. पेशेवर भेंटवार्ता में उत्साह रखेंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. तर्कशील रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कलात्मकता बल पाएगी. विविध प्रयासों में गति आएगी. रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश होगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार संवार पाएगा. पद प्रतिष्ठा बढ़ाने में सफल रहेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. आर्थिक योजनाओं में व्यस्तता बढ़ी रहेगी. रणनीति पर अमल बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूती पाएगा. उद्योग कार्यों के विस्तार पर फोकस रखेंगे. वित्तीय गतिविधियों में समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. लाभ साधने में सफल होंगे. योजनाओं में गति आएगी.

सम्बंधित ख़बरें

धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे, शुभ रंग होगा सफेद 
बुधवार के दिन तुला राशि वाले सभी का पाएंगे समर्थन, लक्ष्य पाने में सफल होंगे 
व्यापार में नुकसान हो सकता है, शुभ रंग होगा केसरिया 
नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा, शुभ परिणाम पाएंगे 
Trigrahi Yog
दिवाली पर बनने जा रहा त्रिग्रही योग, खुलेगा इन राशियों के भाग्य का पिटारा  

प्रेम मैत्री- अपनों का साथ बना रहेगा. आपसी सहयोग व सहकार बढ़ाएंगे. मित्रों को प्रभाव में लेने में सफल होंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. उत्साह से काम लेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में स्पष्टता रहेगी. संतुलन बनाए रखेंगे. मनोबल उच्च रहेगा. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 6 7 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग: लेमन कलर

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. सक्रिय रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement