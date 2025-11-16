scorecardresearch
 

आज 16 नवंबर 2025 तुला राशिफल: सेहत सामान्य रहेगी, दिखावा न करें

Aaj ka Tula Rashifal 16 November 2025, Libra Horoscope Today: आर्थिक मामलों में सामान्य रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में धैर्य रखेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा. विस्तार के प्रयास रहेंगे. वरिष्ठों का साथ मिलेगा.खर्च पर नियंत्रण रहेगा.

तुला - लंबित कार्यों में उतावली न दिखाएं. धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ते रहें. न्यायिक कार्योंं को गति देने की कोशिश होगी. दूर देश के मामलों में प्रभावी रहेंगे. निवेश योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. दान धर्म को महत्व देंगे. अपनों के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे. आर्थिक मामलों में सामान्य रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में धैर्य रखेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा. विस्तार के प्रयास रहेंगे. वरिष्ठों का साथ मिलेगा. खर्च पर नियंत्रण रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में सजग रहेंगे.


नौकरी व्यवसाय- बजट बनाकर आगे बढ़ेंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य से काम लेंगे. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. व्यापार में निरंतरता लाएं. विभिन्न मामलों में सजगता रखें. व्यर्थ विवाद की आशंका है. करियर में दबाव बना रह सकता है.

धन संपत्ति - निवेश में रुचि रखेंगे. व्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. धैर्य बनाए रखेंगे. योजना बनाकर कार्य करें. अनजानों से दूर रहें. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. नियमों का पालन करेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों से मिलकर चलेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. मन की बात कहने में धीरज रखेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. अपनां की खुशी बढ़ाएंगे. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. सामंजस्य बनाए रहेंगे. संबंधियों से भेंट होगी. भेंटवार्ता में धैर्य रखें. वाणी व्यवहार में विनम्र रहें. स्पष्टता बढ़ाएं.
 
स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति पर जोर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रखें. रहन सहन आकर्षक रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी. दिखावा न करें.

शुभ अंक : 6 7 और 9
शुभ रंग : स्फटिक के समान
आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. फल मेवे मिष्ठान्न बांटें. स्वर्ण का दान बढ़ाएं. अनुशासन रखें. 

