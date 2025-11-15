scorecardresearch
 

आज 15 नवंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले विभिन्न कार्यों में लापरवाही न करें, विपक्षियों से सतर्क रहेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 15 November 2025, Libra Horoscope Today: खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. निवेश में सजगता रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कामकाज सामान्य बना रहेगा. विदेश की यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी.

libra horoscope
तुला - लेनदेन में अतिरिक्त सर्तकता बनाए रखें. रिश्तेदारों की सहायता बढ़ाएं. पेशेवरों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. निवेश में सजगता रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कामकाज सामान्य बना रहेगा. विदेश की यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. ठगों व जालसाजों से बचें. कामकाजी मामले लंबित रह सकते हैं. संबंधों के प्रति सजग रहेंगे. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. नियमपालन बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्यों में शुभता रहेगी. विभिन्न कार्यों में लापरवाही न करें. कामकाजी यात्रा में सावधान रहें. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. कोर्ट कचहरी के मामलों में गति रहेगी. कार्यों में स्पष्टता लाएं.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्य में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. व्यावसायिक मामलों में पहल से बचें. वचन व जिम्मेदारी निभाएं. उधार के लेनदेन से बचें. जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें. कामकाज में अनुशासन रखें. जिम्मेदारियों को पूरा करें.

प्रेम मैत्री- अतिसंवेदनशीलता पर नियंत्रण बनाए रखें. विपक्षियों से सतर्क रहेंगे. धूर्त लोगों से सावधानी बढ़ाएं. जल्दबाजी में बात रखने से बचें. चर्चा में सहज रहें. रिश्तों में तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल में बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में धैर्य से काम लें. दिखावे में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्थित दिनचर्या रखें. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. अनुशासन पर जोर रखेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. बजट रखें. नियमपालन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
