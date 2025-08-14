scorecardresearch
 

आज 14 अगस्त 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों की प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी, व्यक्तिगत पक्ष मजबूत रखेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 14 August 2025, Libra Horoscope Today: नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे.

तुला- समय में सकारात्मकता का संचार बना रहेगा. लाभ के अवसर बेहतर बनेंगे. साझेदारी के प्रयास फेंगे. सहजता व सहकार से आर्थिक सफलता पाएंगे. लक्ष्य  पर जोर बनाए रखेंगे. परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में मान सम्मान बनाए रखेंगे.  सबको सहयोग करने का भाव रहेगा. विभिन्न आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यों में उपलब्धि हासिल करेंगे. बड़ी सोच पर बल बना रहेगा. प्रबंधन बेहतर रहेगा.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण योजनाओं को संवारेंगे. जरूरी सूचना प्राप्त हो सकती है. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. सबकी सीख सलाह से निर्णय लेंगे. तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. खर्च नियंत्रित रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मकता गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत रखेंगे. संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ सहयोग बनाए रहेंगे. रिश्ते सामान्य बने रहेंगे. सहनशीलता  रखेंगे. परिवार के लोग सहयोग बनाए रहेंगे. आपसी परामर्श से कार्य करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में विनम्रता बनाए रखेंगे. दिखावे व उकसावे से बचेंगे. संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. सहजता से कार्य करें. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.
शुभ अंक: 4 5 और 6
शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सतर्कता रखें.

