आज 11 सितंबर 2025 तुला राशिफल: आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा, जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे

तुला- मैत्री संबंध मजबूत होंगे. सहकारिता पर जोर बना रहेगा. परस्पर सहयोग से आर्थिक सफलता प्राप्त करेंगे. साझीदारी पर जोर बनाए रखेंगे. परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. सबका सम्मान बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में अच्छी स्थिति बनी रहेगी. कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे. पेशेवर उत्साह में बने रहेंगे. तेजगति से आगे बढ़ेंगे. जरूरी कार्यों को लंबित रखने से बचेंगे. समय प्रबंधन बेहतर रहेगा.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. सबकी सीख सलाह से निर्णय लेंगे. तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. खर्च नियंत्रित रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मकता पर जोर बढ़ाएंगे. प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत बना रहेगा. निजी संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ सहयोग बनाए रहेंगे. रिश्ते सामान्य बने रहेंगे. सहनशीलता रखेंगे. परिवार के लोग सहयोग बनाए रहेंगे. आपसी परामर्श से कार्य करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में गंभीरता बनी रहेगी. रिश्तों में विवेक विनम्रता बढ़ाएंगे. उकसावे से बचेंगे. संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 6 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सतर्कता रखें.

